Hospitalizan a hija de Franco Escamilla en medio de fuertes burlas de internautas

En los últimos días Franco Escamilla ha formado parte de las tendencias en redes sociales luego de que se hiciera viral el video de los XV años de su hija Azul, quien recibió miles de burlas y comentarios gordofóbicos en donde algunos internautas retomaron publicaciones viejas que había hecho el comediante respecto a las quinceañeras con sobrepeso.

Todo el escándalo comenzó cuando Franco Escamilla se burló de la salud mental de Arath de la Torre, llamando la atención de muchos fans del actor, quienes arremetieron en contra del standupero y de toda su familia por tener sobrepeso, argumentando que era ‘humor negro’, a lo que el influencer respondió molesto, además de explicar que su hija se encontraba en el hospital.

¿Por qué hospitalizaron a la hija de Franco Escamilla?

El comediante decidió no dar detalles ni explicaciones sobre la hospitalización de su hija y a través de su cuenta de X, antes Twitter, solo se limitó a decir que la joven ya se encuentra en su casa, rodeada de sus seres queridos y mejor de salud, lo que ha despertado muchas dudas y más comentarios en contra de la quinceañera y en contra de Franco Escamilla.

Y es que, a pesar de que el standupero saltó en defensa de Azul, muchos aprovecharon para buscar publicaciones antiguas del comediante y exponer que fue él mismo quien se burló de las jóvenes con sobrepeso, pero que ahora que las burlas se dirigen en contra de su hija ya no le parece humor negro, fue entonces que revivieron algunos de los tuits hechos por Escamilla como:

“Eres tan gorda que en lugar de XV tuviste XXXL"; “Recuerdo que en mis años mozos una chica (omitiré nombre) un poco pasada de peso (un ch*ngo jajaja) me pidió ser su chambelán. Yo al chile a pesar de no ser esbelto le dije que no por vergüenza.”; entre otros comentarios gordofóbicos, mismos que se usaron para burlarse de Azul.