Hospitalizan a Lele Pons tras fuerte caída; este es su estado de salud

El fin de semana pasado se llevó a cabo una de las celebraciones más importantes para el entretenimiento nacional y a nivel Sudamérica, pues tanto Lele Pons como Guaynaa celebraron la revelación del sexo del bebé que están esperando. No obstante, fue aquí en donde la creadora de contenido sufrió una fuerte caída, misma que la obligó a ir directamente al hospital.

Fue durante plena celebración que Lele Pons, al momento de conocer el sexo de su bebé, cayó un par de veces al suelo luego de que este estuviera totalmente manchado por la pintura que hizo referencia al sexo del antes mencionado. Se pensaba que tal situación había generado reacciones nulas; sin embargo, tiempo después se supo que tuvo que asistir al hospital.

¿Cuál es el estado de salud de Lele Pons?

La fiesta tuvo cita el pasado sábado 25 de abril, fecha en la que la venezolana cayó un par de veces luego de conocer el sexo de su bebé. Tan solo tiempo después, la influencer reveló a sus miles de seguidores que tuvo que ser hospitalizada luego del impacto que tuvo, lo cual de inmediato generó la preocupación de sus suscriptores al considerar que está esperando una niña.

Fue durante una charla con Javier Ceriani que Lele Pons confirmó que tuvo que ser llevaba al hospital a fin de que le realizaran un chequeo médico para, así, descartar cualquier tipo de situación. En ese sentido, la creadora de contenido aseguró sentirse bien, tranquila y en perfectas condiciones, motivo por el cual dejó entrever que la salud de ella y si bebé no corren peligro.

Lele Pons sí está afectada emocionalmente

Si bien físicamente se encuentra bien, Lele Pons aseguró, en esta misma charla, que las críticas que ha recibido a raíz de su caída le han afectado mucho en el apartado emocional: “Es más emocionalmente. No, no he estado bien. Tenía que tomar mucha agua porque estaba muy nerviosa. Las cosas que me decían eran muy fuertes”, sentenció.