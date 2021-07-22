Guaynaa sintió inseguridad cuando comenzó su carrera musical.

Antes de ser famoso, Guaynaa, se ganaba la vida atendiendo llamadas.

Nadie creería que antes de convertirse en uno de los cantantes más populares del género urbano Guaynaa se ganaba la vida atendiendo llamadas telefónicas en servicio al cliente en una oficina petrolera. El puertorriqueño comparte su increíble historia de éxito para inspirar a otros a ir por sus sueños.

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Yo estaba estudiando ingeniería química y conseguí un trabajo de pura suerte en una oficina petrolera en Puerto Rico, pero de servicio al cliente y fue un paso de mucho riesgo, de mucho cuestionamiento, de mucha inseguridad, yo lo sacrifiqué todo cuando vi que mi primer producto tuvo éxito, yo dije, yo puedo vivir de esto. Puedo hacer una vida con esto, lo que siempre he soñado… Tuve un año no de fracaso, pero si de resultados, luego de que pierdo mi trabajo y los estudios. Pensé que fue la apuesta más absurda del mundo…

Su colaboración con Los Ángeles Azules

Ahora Guaynaa esta promocionado un tema junto con Los Ángeles Azules, otro sueño cumplido para el cantante.

Todos sabemos lo que Los Ángeles Azules representan, el legado que tienen en la música y eso para mí es bien importante. Yo creo que al momento de uno emprender su trayectoria o su vida como artista, uno se plantea colaboraciones de ensueño y definitivamente esta era una de ellas. Yo hice la composición, pero ellos hicieron un gran trabajo en esa fusión musical y estamos muy contentos con el resultado final

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