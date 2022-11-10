(VIDEO) ¡Serpiente abre la mandíbula como si bostezara!

Una increíble imagen fue captada con una serpiente color amarillo que abre su amplia mandíbula al aire. Esto es muy similar como cuando los humanos bostezan, pero la realidad es distinta. Este particular movimiento es para detectar feromonas en el aire.

El soprendente movimiento hace que los gigantescos colmillos del reptil, destaquen. Y tremendo tamaño de dientes que tiene. Poca suerte tendrán aquellos que logren ser alcanzados por ellos. Previo a que dicho pase, sólo podemos decir que es una escena ¡difícil de creer!