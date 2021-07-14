Escorpión Dorado reacciona al caso de YosStop: “Es un infierno”.

Uno de los youtubers más populares de todos los tiempos es el Escorpión Dorado, quien recientemente estuvo de invitado en el programa de YouTube de Alex Fernández, motivo que causó gran sensación entre sus fieles seguidores.

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En este video, conversaron sobre el arresto y vinculación a proceso de la también creadora de contenido digital Yoseline "N".

Por esta razón, el famoso del internet explicó que existen fallas en el sistema de justicia actual.

Si eres culpable o no, ¿a quién le va a gustar estar encerrado en la cárcel cinco días? Imagínate el infierno. Si eres culpable… que empiece el proceso y que se dicte sentencia, o no. Y si eres inocente que se comience su defensa, pero mientras sí o mientras no, también dicen y obviamente falta muchísima información… obviamente usan al chivo expiatorio (refiriéndose a YosStop)

Para el popular influencer vivimos tiempos en los que la ficción parece estar superando a la realidad, pues ya vivimos una Black Mirror de las redes sociales.

Son temas delicados porque siempre existe una víctima… donde se contrarían declaraciones uno de los dos suele equivocarse, uno de los dos tenía la razón. Estamos viviendo un Black Mirror de las redes sociales que todo mundo… inclusive amenazaron a otros youtubers en Twitter y redes sociales y en YouTube diciendo que tenían videos de otros

La reflexión del youtuber

Por otra parte, el Escorpión Dorado también reflexionó que todas las personas que comparten contenido en redes sociales deben pensar muy bien lo que van a decir, antes de hablar, pues muchos creen que pueden criticar lo que sea, sin tener consecuencia alguna.

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