VIDEO: Ricardo Salinas Pliego se sube con el Escorpión Dorado Al Volante.

Ricardo Salinas Pliego, presidente de nuestra casa TV Azteca, se subió Al Volante con el Escorpión Dorado, uno de los youtubers más famosos del internet.

Después de que ambos pactaron una entrevista durante el cumpleaños de nuestro líder, al fin se cristalizó la plática que fue todo un éxito en redes sociales.

“Listos para la aventura”, adelantó el Escorpión Dorado. “A ver si este cabr… me regresa”, respondió Salinas Pliego en un video previo en Twitter donde ambos abordaron una camioneta.

Y es que el enmascarado le preguntó todas sus dudas a nuestro presidente, quien con naturalidad y simpatía le respondió fiel a su estilo. Ricardo Salinas Pliego destacó su objetivo por ver un país mejor, donde los mexicanos sigan siendo el músculo para que haya crecimiento en todos los sentidos.

De la misma manera, ambos fueron a una tienda Elektra y ahí decenas de personas les pidieron fotos, además no perdieron la oportunidad de comerse una quesadilla y dejar una buena propina después de hacer un retiro en Banco Azteca.

Sin duda, una gran entrevista que se colocó entre lo más visto en la plataforma de videos, ya que era uno de los invitados más pedidos por el público, ya que nuestro presidente se ha ganado el cariño de los mexicanos por sus acciones y su estilo para conducirse.

