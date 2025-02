Maribel Guardia sufre revés, caso favorece a Imelda Tuñón

Como bien sabemos, Maribel Guardia tiene la custodia temporal de su nieto José Julián por un periodo de 90 días, y a casi un mes de que inició este pelito legal, Imelda Garza Tuñón dio a conocer nuevas noticias, y de acuerdo con ella, hay avances a su favor.

Imelda Garza Tuñón revela avances positivos en su caso con Maribel Guardia

A través de un comunicado, Imelda dio a conocer que hay avances favorables en su caso contra Maribel Guardia por la custodia de José Julián . Fue durante la noche del miércoles 12 de febrero que la viuda de Julián Figueroa sacó a la luz dicho texto: “Quiero compartirles que, después de semanas de angustia, desesperación y tristeza por no poder ver a mi hijo desde el 21 de enero de 2025, por fin veo un rayo de esperanza y credibilidad de nuestro sistema de justicia”, se lee al inicio.

Imelda dio a conocer que un juez de amparo otorgó una suspensión de oficio y definitiva a favor de ella y su hijo: “Hoy un juez de amparo nos ha otorgado a mi hijo y a mí una suspensión de oficio y de plano en contra de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y el DIF CDMX”. Además, agregó que las autoridades han causado la “desaparición forzada” de José Julián: “Son autoridades que están coludidas en la desaparición forzada de mi hijo José Julián, al provocar su retención a favor de Maribel”.

También reveló que el juez de amparo designó a un representante especial para que defienda derechos e intereses de José Julián, ya que, según el comunicado, Maribel no ha actuado de la manera adecuada: “Ha vulnerado su interés superior y derecho de estar con su mamá”.

Imelda Garza Tuñón manda un mensaje directo a Maribel Guardia

Sin embargo, algo que llamó la atención fue el mensaje directo que le mandó Maribel Guardia, en el que le pidió detenerse con un recuerdo amargo: “Lamento mucho la muerte de Julián, es algo que a mi también me dolió muchísimo; pero ahora, me has hecho vivir en carne propia lo que se siente perder a un hijo, y te pido de madre a madre que te detengas”.