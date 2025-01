Imelda Tuñón desmiente cada una de las acusaciones de Maribel Guardia

“No, la verdad es que no tengo nada de qué rehabilitarme, yo no consumo drogas ni las voy a consumir. Ya me realicé los exámenes toxicológicos pertinentes la semana pasada, en donde aparece que estoy negativa hacia sustancias, si fuera necesario, me voy a realizar más en cuanto me den luz verde para poder publicarlos”, así respondió Imelda Garza Tuñón a una de las tantas acusaciones que Maribel Guardia puntualiza en la denuncia que interpuso en su contra el pasado 20 de enero, por violencia familiar y debido a la cual la custodia de su pequeño hijo, José Julián, de 7 años, está en veremos.

¿Maribel Guardia acusó a Imelda Tuñón de consumir drogas? Uno de los señalamientos más inquietantes es justamente el de que consume drogas, por lo que Maribel Guardia la habría condicionado a que hasta que se rehabilite podría hacerse cargo del niño.

Imelda Tuñón no quiere Maribel Guardia sea un ejemplo para su hijo [VIDEO] Imelda Tuñón fue muy contundente y habló punto por punto sobre cada una de las acusaciones que Maribel Guardia hizo en su contra.

“Hay un video en donde salgo como volteándome para checar si traigo algo en la bolsa y es en donde dicen que me estoy tambaleando. Yo me la vivo pidiendo vaporizadores a la casa, me dejan un vaporizador, o sea, ninguna de estas supuestas pruebas es fidedigna, por lo tanto, son del dominio público. Si fueran fidedignas no estarían por todos lados y estarían en una carpeta legal”, acotó Imelda Garza Tuñón.

¿Imelda Tuñón metía hombres a la casa de Maribel Guardia?

Pero, la denuncia en su contra, relata también que Imelda metía hombres a la casa, de lo cual fue testigo el pequeño José Julián y Marco Chacón, marido de Maribel Guardia, quien tuvo que intervenir para lanzar a uno de ellos a la calle.

“Lo que se está mostrando como supuestas pruebas son fotos bajadas de internet, en donde las colchas no corresponden a las que están en mi cama, son completamente ilustrativas para contar una historia. Yo lo estoy viendo como una telenovela, están contando una historia y siento que eso es con motivo de desprestigio hacia mi persona, poner en duda mi papel como madre. Yo jamás permitiría que mi hijo viera a nadie en ropa interior que no sea yo”, agregó.

¿Imelda Garza Tuñón amenazó a Maribel Guardia si le quitaba la ayuda económica?

Maribel Guardia también planea en su denuncia que Imelda Garza Tuñón la amenazó con no permitirle ver al niño y con perjudicarla a ella y a su familia si le retiraba la ayuda económica mensual de 22 mil pesos que le proporcionaba.

“No, yo en ningún momento la amenazo con irme de la casa, yo ya le había dicho que me iba a retirar de la casa, ella vio que estaba empacando…Yo en ningún momento le insinué que no iba a volver a ver a Julián, sobre todo porque mi hijo tiene derecho a ver a su abuela. Yo jamás lo privaría de este derecho de convivir con su abuela”, aseveró.



Imelda asegura, además, que ese dinero no sale de la cuenta de Maribel Guardia: “Yo no recibo nada de su cuenta, yo recibo simplemente una renta que proviene de un departamento que tenía Julián”.

¿Es cierto que padece bipolaridad? Esto es lo que responde a lo dicho por Maribel en su denuncia, acerca de que sufre de bipolaridad y que esa condición se agravó tras la muerte de Julián Figueroa.

“Es importante recalcar aquí que el diagnostico sí fue hecho, pero nunca fue comprobado por unos exámenes que dijeran tal cual que yo padecía de estre trastorno”, declaró.

¿Por qué decidió quedarse en la casa de Maribel Guardia?

Y así explica la decisión que tomó de permanecer en la casa de Maribel Guardia tras la muerte de Julián Figueroa.

“Yo lo hice porque me di cuenta que era una pérdida muy fuerte para toda la familia, tanto para mí como para ella y ella al ser madre permití que se acercara a mi hijo, pero no contaba con que me iba a ir desplazando de mis responsabilidades y derechos como madre y que íbamos a terminar en una situación de este tipo”.