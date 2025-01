Imelda Tuñón revela que no estaba informada que su hijo es heredero de Joan Sebastian

El conflicto que Imelda Tuñón enfrenta con Maribel Guardia por la custodia de su hijo, José Julián, ha destapado una serie de inquietantes situaciones de su vida familiar que hasta hace poco resultaban impensables, sobre todo por que, tras la muerte de Julián Figueroa, hijo de la actriz, nuera y suegra se habían mostrado sumamente cercanas, empáticas y solidarias en su duelo.

Aunque la investigación sobre el caso aun no concluye, Imelda, por su parte, también ha dejado al descubierto algunos otros hechos por los que se siente agraviada como el de no haber sido informada sobre que su hijo ya fue nombrado heredero formal de Joan Sebastian. Recuérdese que, en dicho proceso, Marco Chacón, marido de Maribel, figura como representante legal del menor, según confirmó a este programa Cipriano Sotelo, abogado de la sucesión intestamentaria del ‘Poeta del Pueblo’.

¿Qué dijo Imelda Garza?

En una tercera entrega de la exclusiva que Imelda Garza Tuñón le concedió a Ventaneando, la joven actriz dijo lo siguiente: “cuando Julián estaba en vida él llevaba estos temas, la verdad es que desconozco cómo se estén manejando. No me enteré de en qué estado iba este tema de la sucesión y la verdad es que a mí me tomó por sorpresa. De esto yo me entero el día martes por los medios de comunicación, porque a mí nunca se me notificó el estado de la demanda”.

¿El pleito legal con Maribel Guardia es por una falta de comunicación entre ellas? Imelda acota justamente que el problema que vive hoy en día con su suegra y que la llevó a ser separada repentinamente de su hijo, se debe a una tremenda falta de comunicación entre ambas, sobre todo en cuanto a la posibilidad de que ella rehiciera su vida sentimental tras la muerte de Julián.

“Yo creo que aquí más que una pelea, es una falta de comunicación fuerte en donde yo nunca me sentí obligada a decirle nada, pero ella expresó muchas veces que me apoyaba a que yo rehiciera mi vida. Si yo realmente hubiera rehecho mi vida al punto de que yo tuviera una pareja lo suficientemente estable, se lo hubiera compartido, a lo mejor no al principio de una relación, pero a los dos o tres meses de ya tener algo con alguien, pero no se suscitó esto. Entonces, yo creo que va más por la parte del desprestigio hacia mi persona, hacia mis capacidades como madre, que porque realmente esté ocurriendo algo así”, recalcó Imelda Garza Tuñón.

¿Imelda Garza teme que Maribel Guardia la demande por la vía civil?

Imelda dice desconocer que en su denuncia Maribel advierte que también la demandará por la vía civil, debido a las presuntas amenazas que le hizo sobre que si se metía en su vida y le quitaba al ayuda mensual de 22 mil pesos que le daba, la iba a perjudicar.

“Como te digo, yo fui la menos enterada. A mí no se me notificó de más de una denuncia, a mí no se me leyeron mis derechos, no tuve la asesoría legal pertinente”, confirmó Imelda Tuñón.



En contraparte, Imelda y sus abogados presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el trato que la joven madre recibió en la Fiscalía el día que fue separada de su hijo.

“Ya se presentó la queja ante Derechos Humanos y dejamos en las manos de la comisión para que pueda realizar una supervisión debida para el procedimiento y cómo fue llevado”, dijo uno de sus abogados.

Por otra parte, Imelda Garza dijo que “la realidad que ahorita estamos viviendo es que estamos luchando por toda partes, tratando que sea todo por lo legal, que la gente vea que estoy bien, que me hice las pruebas pertinentes porque extraño mucho a José Julián y ya lo quiero tener aquí”.