Imelda Tuñón no deja de causar controversia, sale de una polémica para entrar a otra. Y es que, en esta ocasión, la actriz fue acusada por llevar al pequeño José Julián al teatro en la noche. Esta decisión, aunque parece algo menor, las redes sociales la señalaron como un error, ya que está exponiendo a su hijo.

Cabe recordar que el pasado 1 de marzo de 2025, en medio de la disputa legal de Maribel Guardia e Imelda Tuñón, la viuda de Julián Figueroa recupero la custodia de su hijo: “Hoy ganó el amor. Hoy ganó la justicia! El día más feliz de mi vida fue cuando naciste, hoy es el segundo”, fue el mensaje que compartió Imelda Tuñón en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, a partir de esa fecha, han salido múltiples señalamientos hacia la actriz de 28 años de edad. Entre estas acusaciones han destacado las de examiga Nagibe Abbud , quien aseguró que el pequeño Julián podría estar el peligro a lado de su madre: “Pongamos otro escenario, si Imelda dejara de pagar, los dealers se tienen que cobrar de alguna forma, pueden hasta secuestrar al niño”.

Imelda Tuñón desata polémica por salir de noche con su hijo ‘Juliancito’

Ahora, a través de diversos videos compartidos en redes sociales y programas de espectáculos, se puede observar a Imelda Tuñón asistiendo a una obra de teatro junto a su hijo. A pesar de que en las imágenes se puede apreciar que aparentemente la están pasando bien, los internautas comenzaron a lanzarle criticas a la actriz, incluso algunos asegurando que solo se está gastando el dinero de Maribel Guardia.

En este sentido, comentarios como “Tómame así como que no me doy cuenta para que vean que soy buena madre”, “Con que dinero si no trabaja”, “Que bueno que ahí no esté escondiendo su dro*a y pagando con el dinero de Maribel” y “No tarda en regresar a casa de Maribel”, se pueden leer en Instagram.

Aunque también hubo quienes se pusieron de lado de Garza Tuñón y la de los ataques: “Dios los bendiga”, “Donde debe de estar, con su madre”, “El niño la abrazo, quiere a su mamá” y “Que Dios los bendiga, madre e hijo juntos y que las malas vibras y los malos comentarios de esas personas que quieren y desean que le quiten al niño a su madre que sea Dios el que se encargue de ellas”.