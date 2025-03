Parece que la controversia entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia quedó en el pasado. Y es que, la viuda de Julián Figueroa reveló que su hijo ‘Juliancito’ podrá pasar el 10 de mayo, Día de las Madres, con su abuela, quien también cumplirá años el próximo 29 de mayo.

Imelda Tuñón revela que ‘Juliancito’ podría festejar el Día de las Madres con Maribel Guardia

Fue durante un encuentro con medios de comunicación en el StageDoor House, un espacio dedicado a las Artes Escénicas ubicado en la Ciudad de México, que Imelda Garza Tuñón habló sobre cómo ha sido su relación con Maribel Guardia, luego de días de polémica por la custodia del pequeño José Julián .

En dicha plática, Tuñón fue clara al revelar que no ha hablado mucho con su exsuegra. Sin embargo, confesó que espera poder llegar a un buen acuerdo para que el próximo 10 de mayo de 2025, ‘Juliancito’ pueda convivir con Maribel Guardia.

“Últimamente, no he tenido comunicación con ella, pero yo espero que podamos tener un acercamiento para el Día de las Madres de perdido porque yo sé que para una mujer es muy fuerte, pues ella fue mamá, entonces José Julián es un pedacito que Julián le dejó y yo espero tener un acercamiento con ella para que pueda verlo”, contó.

No obstante, confesó que tiene planeado un viaje familiar: “A lo mejor no el mero Día de las Madres, porque yo pienso hacer un viaje con mi mamá y con mi hijo”.

Imelda Tuñón asegura que Maribel Guardia le ha hecho mucho daño

Cabe señalar que Imelda aprovechó el momento para lanzar un dardo en contra de Maribel Guardia : “Sí que tenga un acercamiento, porque… No por ella, porque la verdad sí me ha hecho mucho daño, no por ella, pero sé cómo es ser mujer, sé cómo es ser mamá y no me gustaría que el mes de mayo no pueda ver a José Julián (…) Yo entiendo que estamos en una guerra, pero es muy cruel también para una mujer no tener acercamiento al pedacito que le dejó su hijo”, expresó.