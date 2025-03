Juliana Figueroa destroza a sus hermanos por “culpa” de la herencia de Joan Sebastian

El conflicto legal que existe entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia por la custodia del pequeño José Julián ha abierto una caja de pandora que ha alcanzado niveles insospechados, llegando directamente a la herencia de Joan Sebastian. Ante ello, ahora fue Juliana Figueroa quien destrozó a sus hermanos por un conflicto relacionado directamente al ámbito económico.

Juliana Figueroa es una de las hijas de Joan Sebastian y su nombre se ha vuelto tendencia en las redes sociales en los últimos días, lo anterior luego de alzar la voz para dar a conocer un supuesto abuso sexual del que fue víctima por parte del actor Jorge Reynoso; no obstante, ahora escaló niveles llamativos al destrozar a sus hermanos por la herencia de su padre.

A Joan Sebastián se le señaló de depredador sexual de menores cuando visitaba los burdeles de Taxco. pic.twitter.com/p2XDPuMsmQ — HIDRONETWORK (@hidrocalldo) March 13, 2025

¿Qué dijo Juliana Figueroa de la herencia de Joan Sebastian?

Juliana Figueroa , influencer y también modelo, compartió con sus seguidores una serie de documentos en los que, supuestamente, se comprobaría que no ha recibido nada de la herencia de su padre, Joan Sebastian. En consecuencia, evidenció que sus hermanos sí han obtenido regalías al respecto de la sucesión testamentaria, por lo que no tuvo reparo en criticarlos por tal hecho.

“Años de no quererme meter y de no querer decir nada por mi propia salud mental, pero ya fue suficiente. La verdad esto me da mucha verguenza, pero prendieron el cerro. Ahora que se queme”, escribió Juliana Figueroa, en unas historias que de inmediato se volvieron tendencia y en donde algunos de sus seguidores alabaron su valor para alzar la voz de tal forma.

Juliana Figueroa, hija de Erica Alonso y “El Poeta del Pueblo”, acusó a sus hermanos de haberla excluido del juicio por la herencia de su padre.#espectáculos pic.twitter.com/1UumfWWbMb — @LaComadre1017fm (@lacomadre1017fm) March 14, 2025

¿Quiénes son los hermanos de Juliana Figueroa?

Vale mencionar que Joan Sebastian dejó una serie de hijos antes de su partida, siendo estos Juliana, Julián, Zaralea y Trigo, los cuales, según Juli, sí han recibido dinero de parte de la herencia de su padre. Esta situación ahondaría en la posibilidad de que Imelda Tuñón una lazos con Juliana para buscar parte del dinero que dejó el cantante mexicano antes de perder la vida.