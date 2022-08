La impactante revelación de Jennette McCurdy sobre grabar con Frankie Muniz.

Esta semana, un lanzamiento dejó completamente sorprendidos a todos, pues la actriz Janette McCurdy sacó su libro “I’m Glad My Mother Die” (Me alegra que mi mamá muriera) y en sus palabras relató muchas cosas que vivió a lo largo de su carrera, en donde la mayoría de las cosas eran negativas, pero no fue así con “Malcolm el de en medio”.

Drake Bell puede ganarse una horchata si adivina si las frases que le dice El Capi son de una película o una canción de reggaetón.

Te puede interesar: Así muestra Josh Peck su apoyo a Jennette McCurdy tras revelar abusos.

Recordemos que, fue en la cuarta temporada cuando tuvo que interpretar a Daisy, es decir, la versión femenina de Dewey en el programa titulado “Si los chicos fueran chicas”.

Además, detalló que, durante su participación, la actriz se le tuvo que aplicar cera para darle un mayor crecimiento a las orejas, muy parecido a cómo las tenía el personaje principal.

Tuve que usar cera muy dura detrás de las orejas para que se me notaran más, algo que identifica a Dewey son sus orejas grandes. Me dolía, pero no le tomaba mucha importancia

La joven habló de las diferencias en el trato por parte de las producciones.

Janette McCurdy, enfatizó que el trato que recibió durante el proceso de grabación en Malcom fue muy diferente al de iCarly.

Me gustaba el estudio donde grabábamos y el director (Linwood Boomer) era muy amable conmigo

Por otra parte, la joven detalló que el actor Frankie Muniz le agradaba mucho, por lo que siempre buscaba saludarlo, todo era así, hasta que su mamá la dejó en evidencia al hablar muy fuerte en el set de grabación.

Me encantaba saludar a Frankie Muniz (Malcolm), creí que era suficientemente discreta con mis sentimientos hasta que mi madre me gritó: ¡Ni siquiera lo pienses, es demasiado mayor para ti!

También te puede interesar: Jennette McCurdy revela que empresa le ofreció dinero para callar abusos.

Cabe mencionar que este libro de la famosa ha causado un gran impacto, pues se revelan los abusos que sufrió de su madre, los abusos por parte de Nickelodeon y sus experiencias en iCarly y Sam & Cat-