¿Se incendió la camioneta de Alfredo Adame porque la verificaron mal?

El día de ayer, Alfredo Adame informó que una de sus camionetas se había incendiado en la puerta de su casa, por lo que nos dimos a la tarea de hablar con el conductor de televisión para conocer todos los detalles del incidente.

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Agarro una camioneta de lujo blanca y salgo de mi casa, tu casa, camino dos kilómetros y de repente, cuando el gimnasio está aquí a cuatro minutos, y cuando voy dando la vuelta de repente empiezan a salir flamazos del cofre

Entonces, inmediatamente me paro, empezó a tirar gasolina y empezó a oler a gasolina y luego, ayer en la mañana cuando arrancó, empezó a oler a gasolina y de repente haz de cuenta que doy la vuelta y sale un flamazo del motor

Entonces, pues me orillo, jalo para abrir el cofre, voy adelante, agarro la palanca y trato de abrir el cofre y nada, llamas y llamas. Luego llegó otro joven que vive ahí en frente y me llevó otro extintor y, luego llegó otro con dos cubetas de agua; después de cinco minutos de estar prendido el motor, pues lo logré apagar a cubetazos de agua, con los extintores y todo este rollo

¿Quién pudo ser el responsable del incendio y cómo quedó su camioneta?

Alfredo Adame, aseguró que va a investigar los hechos, pues dice tener muchos enemigos y gente envidiosa que lo rodea.

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