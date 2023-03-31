Lupillo Rivera acepta por primera vez que tuvo romance con Belinda.

Al hablar del incidente que Belinda sufrió el pasado fin de semana en Irapuato donde un fan ebrio casi la arrolla en pleno escenario, Lupillo Rivera por vez primera se refirió a la cantante española como su expareja, dado por sentando el hecho de que sostuvieron un romance.

¿Qué dijo Lupillo Rivera al respecto? Durante un breve encuentro con los medios, entre ellos Ventaneando, el cantante conocido como ‘El Toro del Corrido’ se refirió a Belinda como su ex y declaró: “Como lo digo siempre, a todas mis ex les deseo lo mejor”.





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¿Qué dijo sobre el fanático que se propasó con Belinda?

Al ser cuestionado sobre el fan que se propasó con Belinda, Lupillo Rivera señaló que al “fanático que a todo dar, no. Ella se comportó como toda una profesional, la verdad la felicito y le deseo lo mejor”.

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¿Qué opina sobre el romance de Mayeli Alonso con Andy Ruiz?

Hablando de exparejas, Lupillo Rivera reaccionó así al supuesto romance que Mayeli Alonso sostiene con el boxeador mexicano Andy Ruiz. “No nomás a ella, a todas les deseo lo mejor y que le echen muchas ganas a la vida y que se diviertan mientras estemos aquí en el mundo”.

Sobre las críticas que ha recibido su ex Mayeli Alonso de parte de Julie Lemus, madre de los hijos de Andy Ruiz, tachándola de ser la tercera en discordia en su relación, Rivera dijo: “Ahí hay que cuidar todo eso”.

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¿Le quitaron el alcohol a Lupillo Rivera?

El llamado ‘Toro del Corrido’ dijo estar mucho mejor de salud después de haber sido intervenido quirúrgicamente hace apenas unos días, debido a una apendicitis. “Hay que estar con cuidado, hay que comer bien saludable. Nos quitaron el alcohol y el café, ya me aventé una hora, ahorita el doctor me va a regañar. Arriba del escenario la neta el trago sí me gusta y hay que divertirnos, pero ahora si con medida. Una disculpa por todas las fechas que tuvimos que mover y cancelar porque la salud es lo más importante”.

¿Ningún integrante de su familia lo visitó en el hospital?

Por cierto que Lupillo no recibió la visita de ningún familiar en el hospital, a pesar de que los Rivera estaban en México: “Ellos andaban en su chamba, en su jale y pues hay que dejarlos chambear”.