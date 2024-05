La indirecta de Estevie que confirmaría que fue la responsable de la ruptura de Cazzu y Christian Nodal

La separación de Christian Nodal y Cazzu sigue siendo uno de los temas más comentados en las redes sociales, y ahora, la reciente polémica ha sido avivada por Estevie, la cantante del regional mexicano con la que supuestamente el intérprete de “Ya No Somos Ni Seremos” le habría sido infiel a la originaria de Argentina.

En este sentido, Estevie, cuyo nombre real es Sarah Silva, ha compartido un par de historias en Instagram que parecen ser claras indirectas dirigidas a Nodal y Cazzu. A continuación te compartimos los detalles.

Estevie lanza indirecta a Cazzu y Christian Nodal

En sus historias de Instagram, Estevie compartió videos que inmediatamente levantaron sospechas entre sus seguidores. En la primera historia, se puede ver a Estevie bailando y disfrutando de una de sus canciones, pero lo que realmente llamó la atención fue el título de la canción, “La Manera Que Me Ves”, que hizo que muchos pensaran que la cantante estaba enviando un mensaje directo a Nodal.

Sin embargo, la controversia no terminó ahí. En otra historia, Estevie compartió una publicación de una fan que escuchaba su canción “Canela”. Cabe señalar que la letra de la canción contiene frases como “Baby ya no temas. Si tú me lo pides vamos a proceder. Te quedas callado me vas perder”, lo que parece sugerir un llamado a la acción, posiblemente dirigido a Nodal para que se deje llevar por sus emociones y disfrute del tiempo con ella.

Alguien tiene muy contenta a #Estevie, no? Y la letra de #Canela uuuy, yo no se si va como para #Nodal pic.twitter.com/XXJ4OwjvRH — Carlos A Luna (@Tony_Luna911) May 29, 2024

¿Fue Estevie la tercera en discordia en la relación de Christian Nodal y Cazzu?

Las publicaciones de Estevie han avivado la especulación sobre si ella es realmente la tercera en discordia en la relación entre Christian Nodal y Cazzu, por lo que los seguidores de los tres artistas han estado debatiendo en redes sociales sobre el verdadero significado de las historias compartidas por la primera antes mencionada.

Mientras algunos creen que las publicaciones son una clara confirmación de su implicación en la ruptura, otros piensan que podrían ser simplemente una estrategia para promocionar sus canciones.

