La supuesta infidelidad de Piqué a Shakira dejó divertidos memes.

Una de las parejas más queridas en el mundo del espectáculo es la que han formado por años Shakira y Piqué; sin embargo, a lo largo de este día se han filtrado en las redes sociales rumores de que se han separado por una supuesta infidelidad.

Te puede interesar: ¿Por qué Henry Cavill se hizo tendencia tras infidelidad de Piqué a Shakira?

La información fue dada a conocer por las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, quienes tienen el videopodcast ‘Mamarazzis’ en donde aseguraron que la pareja tiene problemas en su matrimonio que no han podido solucionar, por lo que Piqué no está viviendo desde hace unas semanas en la misma casa.

Todo parece indicar que los problemas entre el jugador de la Selección Española y Shakira, ya tiene bastante tiempo, pues desde que la colombiana sacó su canción ‘Te Felicito’ con Rauw Alejandro, la letra daba indicios de que ya había problemas.