Influencer Esen Alva fue hospitalizado; ¿cuál es su estado de salud?

Uno de los creadores de contenido que más ha crecido en los últimos años al interior del país es Esen Alva , quien como influencer ha logrado formar parte de los favoritos de la comunidad que ha crecido de la mano con las nuevas tecnologías. Por ende, su llegada al hospital significó la preocupación de miles de sus seguidores en las redes sociales.

Fue en las últimas horas que Esen Alva compartió algunas imágenes en su perfil de Instagram, mismas en donde asegura que se encuentra en el hospital después de una operación que sufrió. Tal situación generó el susto de algunos de sus seguidores, aunque, para su buena fortuna, el influencer está en perfecto estado de salud tras la cirugía.

¿De qué fue la cirugía de Esen Alva?

En Instagram, Esen Alva mencionó que el motivo de la cirugía fue para mejorar un problema congénito, el cual le provocaba cierto dolor al caminar. Por ende, dejó claro que su salud está en perfectas condiciones y que la cirugía la necesitaba desde hace algún tiempo, por lo que espera que, a partir de ahora, su día a día sea aún mejor y sin dolor.

“Es una cirugía que me hice para mejorar mi calidad de vida. Es un padecimiento congénito, pues caminar para mi era igual a dolor, y resulta que no tiene que doler (...) Gracias a Dios, la ciencia y los doctores, pude intervenirme para mejorar mi vida. La neta no quería porque qué miedo y qué hueva estar en recuperación, pero es verdad cuando la gente dice que, si hay salud, hay todo”, compartió el creador de contenido.

Esen Alva, ¿con el mismo problema que Luisito Comunica?

Si bien luce casi imposible que los dos tengan el mismo problema, resulta curioso que ambos hayan pasado por el quirófano prácticamente al mismo tiempo. Eso sí, vale mencionar que la situación de Luisito Comunica es un tanto más complicada, pues si su rehabilitación no es idónea, la posibilidad de una nueva operación a largo plazo sigue latente.