Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar días antes de su muerte.

Fernando del Solar falleció el pasado 30 de junio de 2022 por problemas derivados a una pulmonía y tras su ardua lucha contra el cáncer.

El conductor argentino dejó a dos hijos llamados Luciano y Paolo, fruto de su relación con la también presentadora Ingrid Coronado.

A más de un de un mes de su fallecimiento, Anna Ferro rompió el silencio sobre el fallecimiento de Fernando para la revista ¡Hola!

La viuda del conductor reveló al citado medio que Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar por la manutención de sus hijos antes de su fallecimiento.

La demanda llegó un día después de la muerte de Norberto Cacciamani, papá de Fernando del Solar: "El día después de la muerte de su padre tuvimos un estudio socioeconómico por esa demanda", contó Anna.

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Fernando del Solar fue demandado antes de morir

Además de sus problemas físicos y emocionales por la muerte de su papá, Fernando del Solar se enfrentó a la demanda por manutención de sus hijos.

"Él no tenía cabeza para nada. Aún así, asumió su responsabilidad. Yo le ayudé presentando todos los documentos que nos estaban pidiendo para ese estudio socioeconómico que no tenía ni pies ni cabeza. Su gran conflicto era tratar de administrar todo", contó la instructora de pilates.

Anna Ferro también reveló cómo fue la reacción de Fernando del Solar tras enterarse de la demanda por parte de Ingrid Coronado.

Es la primera demanda que me ponen en mi vida. ¡Nunca me habían demandado!

Las diferencias de la expareja tenía que ver con la alta colegiatura de sus hijos Luciano y Paolo.

"Él no estaba de acuerdo con la escuela de sus hijos, en la que la colegiatura era como las de la universidad", contó.

Y sobre los rumores de que Anna Ferro estaba peleando por la herencia del presentador de Sexos en Guerra, esto comentó: "Cuando lo conocí, ya había puesto en vida una propiedad a cada uno de sus hijos por si alguna vez faltaba".

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