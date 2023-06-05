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FOTOS | Ingrid Coronado está lista para darle una batalla legal a la viuda de Fernando del Solar.

La presentadora de televisión ha buscado por cielo, mar y tierra a Anna Ferro, ¡pero se le esconde! Todos los detalles en las fotos

Por: Maribel Velázquez

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Así enfrenta Anna Ferro su duelo tras la muerte de Fernando del Solar.
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Ingrid de rojo.jpg
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Ingrid en CDMX.jpg
Ingrid en la playa.jpg
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Ingrid falda roja.jpg
Ingrid feliz.jpg
Ingrid meditando.jpg
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Así enfrenta Anna Ferro su duelo tras la muerte de Fernando del Solar.
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Así enfrenta Anna Ferro su duelo tras la muerte de Fernando del Solar.
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