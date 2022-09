Ingrid Coronado revela que sus hijos toman terapia tras muerte de Fernando del Solar.

Ingrid Coronado aclara si tiene romance con Marco Antonio Regil.

Ingrid Coronado confirma que los ataques que ha recibido, sobre todo en redes sociales tras la muerte de Fernando del Solar, han afectado a tal grado a sus hijos, que han tenido que recurrir a terapia psicológica: “Mis hijos están tomando tratamiento”.

La conductora admite que es imposible blindar a los niños de todo lo que se dice de ella, incluídos los rumores sobre que demandó a Fernando antes de morir, lo cual ha desmentido hasta el cansancio, pues fue él quien hace ocho años entabló una demanda en su contra para solicitarle el divorcio y pensión.

“Desgraciadamente les ha llegado a ellos y les afecta, por eso sería importante que los medios de comunicación de alguna manera tuvieran un compromiso cuando se va a dar una información muy importante... quienes vayan a atacar que por lo menos enseñen pruebas”, expresó.

“Algunas veces trato de mantenerlos blindados de alguna manera, pero han sido en diferentes circunstancias. Creo que es importante que pensemos bien qué información se maneja porque muchas veces no sabemos el impacto que puede tener en los demás”, continuó.

Ingrid Coronado habla sobre Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar

Y refrendó que no ha emprendido ninguna acción legal en contra de Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar para recuperar el departamento que ambos habitaban en Cuernavaca y que es de su propiedad: “Yo no he iniciado ningún trámite legal, ni del fideicomiso, ni del jucicio de sucesión, ni del testamento, actualmente estoy enfocada en mis hijos. La decisión que tomé es que dejaría pasar un tiempo para que mis hijos sanen sus heridas”.

Sobre los rumores de un supuesto noviazgo con Marco Antonio Regil, esto dijo: “Yo siempre me entero de las noticias al último... le voy a preguntar si tiene algo que decirme porque a lo mejor yo todavía no lo sé".

