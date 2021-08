Ingrid Coronado ganó demanda a una revista que la difamó por siete años.

Ingrid Coronado visitó el foro de Ventaneando.

Ingrid Coronado visitó nuestro foro de Ventaneando para hablar sobre la demanda que ganó a una revista de espectáculos. La conductora mexicana se dijo feliz porque la justicia llegó a su vida tras se difamada en repetidas ocasiones.

“Hubo una serie de publicaciones en mi contra donde me difamaron, me atacaron, terminaron con la buena relación con mi familia, mi carrera como conductora, golpearon mi persona como mujer y como mamá”, expresó la mexicana a este programa.

Ingrid Coronado confesó que tuvo mucha paciencia, pero decidió tomar medidas legales cuando la mencionada revista de circulación nacional ofendió a su hijo Emiliano.

“Publicaron a mi hijo mayor con un texto donde lo estaban ofendiendo, siendo menor de edad, eso es muy fuerte para un chavo de 17 años, cuando vi eso dije ‘esto tiene que parar’. Cuando salía a la calle era peligroso, porque una vez publicaron lo que yo tenía efectivo en mi casa con mi dirección”, expresó.

La artista, de 47 años, decidió emprender acciones legales por su bien y el de toda su familia.

“Yo elegí irme por la vía legal, apostar por la justicia, contraté a mi abogado con el cual estoy sumamente agradecida. La intención fue parar esta serie de publicaciones en mi contra”, subrayó.

“En ese momento tuve que tomar una decisión de hacer lo correcto, pero ahora estoy agradecida porque se está haciendo justicia”, contó Ingrid Coronado a este programa.

Ingrid Coronado desea dejar un precedente en el mundo del espectáculo

Ingrid Coronado, quien ahora funge como locutora de radio, confiesa que no existe reparación económica para remendar el daño a su persona.

“Hay una penalización que forma parte de mi vida privada, si ellos tuvieran que pagarme un peso por cada lágrima, me iría muy bien. Si tuvieran que pagar por los daños a mi familia, no habría dinero que alcance”, expresó a nuestros queridos conductores de Ventaneando.

La artista mexicana piensa que las cosas suceden por algo, ya que está a punto de marcar un precedente en el mundo del espectáculo con su reciente demanda ganada.

“Construí una carrera a la buena y que llegue alguien a destruir es doloroso e injusto. Me da mucha tranquilidad porque sé que este es el lugar que le estoy dejando a mis hijos”, expresó.

“Estoy convencida que las cosas pasan por algo y ahorita puedo decir que entendí muchas cosas; entendí mi fortaleza, integridad, las cosas que son más importantes como mis hijos. Me doy cuenta de que todos trabajamos por un fin”, subrayó.

Ingrid Coronado compartió que sufrió contundente desgaste físico con todo este enfrentamiento legal, pero tampoco está cerrada a encontrar el amor de su vida.

“Toda esta situación me llevó a descubrir cosas de mi que antes no sabía… estar en una lucha legal es desgastante, llevo como cuatro años y mis cambios emocionales no eran los ideales”, concluyó en exclusiva para Ventaneando.

