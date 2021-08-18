Vicente Fernández Jr. pone un alto a los rumores que involucran a su padre.

Últimos pormenores de la salud de Vicente Fernández.

Vicente Fernández pasó su noche número 12 en el Hospital Country 2000 después de sufrir una aparatosa caída el viernes 6 de agosto de 2021 en su rancho Los tres potrillos.

Nos enlazamos con nuestro reportero Kevin Casillas hasta Guadalajara, Jalisco, para enterarnos de los últimos pormenores de El Charro de Huentitán. En exclusiva para Ventaneando, nuestro comunicador confirmó el buen semblante de Doña Cuquita y Gerardo Fernández en las últimas horas.

“No han dejado de visitarlo su hijo Gerardo Fernández, Doña Cuquita y Vicente Fernández Jr. Doña Cuquita y Gerardo salieron con semblante diferente, saludando a la prensa, aunque no quisieron retirarse el cubrebocas, sí saludaron con la mano. Al parecer, poco a poco va mejorando la salud de El Charro de Huentitán”, expresó.

Kevin trascendió que Alejandro Fernández ha pasado desapercibido en las visitas a Don Chente, pues no se tienen detalles sobre su llegada y salida del Hospital Country 2000.

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Vicente Fernández Jr. reacciona a los rumores de polémica revista de circulación nacional

Una revista de espectáculos trascendió información que encendió las alarmas entre el público mexicano, pues comunicó que Don Chente no se cayó sino fue víctima de una supuesta enfermedad que paralizó su cuerpo y pulmones.

Ante la ola de rumores, Vicente Fernández Jr. pidió a la prensa no creer en especulaciones e información falsa.

“Es una basura esa publicación, no crean esos chismes, ustedes tienen a los doctores y se les ha dicho todo tal cual. Estamos molestos y ustedes han de estar más molestos porque están aquí de día, de noche y con lluvia para que alguien saque una mentira. Ustedes tienen la línea directa con los doctores, no se dejen confundir”, trascendió el novio de Mariana González.

“Vamos a salir primero de esto y luego veremos qué pasa”, continuó Vicente Fernández Jr. sobre tomar acciones legales contra la mencionada revista de circulación nacional.

En otros temas, Vicente Fernández Jr. está feliz por el avance en la salud de su papá Don Chente.

“Está consciente, bien atento a las indicaciones. Sabe quienes somos, todo está evolucionando como nos dijeron los doctores, lento, pero estamos contentos porque vamos a paso seguro”, expresó.

Por último, Vicente Fernández Jr. confirmó que Alejandro Fernández sí ha visitado a su papá en el Hospital Country 2000.

“No lo han visto, pero todos los días viene como venimos todos. Yo he sido el único que ha estado saliendo por respeto a ustedes”, concluyó el miembro de la Dinastía Fernández.

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