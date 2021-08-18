Alejandro Tomassi obtiene buena respuesta tras poco apoyo con su música.

Alejandro Tommasi afirma que su ex lo sigue extorsionando y acosando.

Hace unos días, Alejandro Tomassi publicó un video en sus redes sociales donde se decía triste. La razón es que sus seguidores no descargaban su álbum que grabara hace 17 años, pero relanzara recientemente y al parecer, sus fans tomaron pronta acción y ya lleva más de 200 mil.

Bueno, fue muy curioso porque yo las lancé, hice un disco hace 17 años, cuando yo lo quise volver a sacar vino la pandemia, entonces lo que yo estoy queriendo hacer es sacar esos temas para que la gente los escuche. Yo tuve muchos problemas con la disquera, nunca me pagó, nunca lo promocionó, en fin y ahora que estoy lanzando un tema cada semana para que la gente lo escuche

En su visual colgado en redes sociales, el actor dijo que se retiraría temporalmente de las redes sociales, pero sorpresivamente obtuvo una muy buena respuesta y durante el fin de semana que fue su cumpleaños estuvo contestando centenares de mensajes.

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Alejandro Tomassi asegura que su expareja sigue obsesionado con él

Alejandro Tomassi dijo que su expareja desea que lo siga manteniendo, ya que le manda mensajes constantes para presuntamente extorsionarlo y ante la situación, el actor le recomienda que "mejor se ponga a trabajar".

No ha parado, ha sido constante, el asunto es que la ley no está haciendo su trabajo, entonces ya el Ministerio Público quería archivar el caso y no lo permití, esta persona sigue suelta y sigue obsesionada con buscarme y yo jamás he contestado ningún mensaje, les escribe a gente... me está extorsionando, quiere dinero

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