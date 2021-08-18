Preparan libro inédito para contar las memorias de Ramón Valdés.

Con el afán de preservar el legado de Don Ramón Valdés, legendario actor que entre otros proyectos, participó durante años en el exitoso programa de El Chavo del 8, sus hijos decidieron plasmar sus memorias en un libro titulado Con permisito dijo Monchito, bajo la autoría de su propio hijo Esteban Valdés, quien en exclusiva para Ventaneando compartió este proyecto.

"En el libro hablo del origen de la familia Valdés, obviamente yéndonos a los años mil ochocientos… pero ya hablando de mi papá, hablo de cosas muy personales, como las diferentes casas donde vivimos. Mi papá, antes de ser famoso, pues no tenía recursos suficientes como para mantener a una familia de cuatro hijos, mi mamá y él, además los dos que ya tenía con su primera esposa", confesó el joven.

Esteban Valdés quiere plasmar en el mencionado libro, la versión nunca antes contada de su famoso papá Don Ramón.

“Es así como Don Ramón se las ingeniaba para llevarnos de comer, pagar la renta, llegaba el Señor Barriga de la vida real y se llevaba la sala o de plano, nos teníamos que salir de esa casa”, expresó el joven a este programa.

Miles de fanáticos querrán adentrarse a la vida de Ramón Valdés en una faceta alejada de la fama y éxito profesional.

“Es sacar cosas del corazón muy profundas, intensas y bonitas. Las memorias tienen que ver con mi papá Ramón Valdés, aunque todos lo conocen como Don Ramón, nosotros hablamos del papá, vecino, hijo”, expresó Esteban lleno de orgullo.

Te puede interesar: Vicente Fernández fue sometido a una traqueotomía para mejorar su salud.

Esteban Valdés tiene una excelente relación con los integrantes de Grupo Chespirito

Esteban revela que lejos de mantener una disputa por los derechos del personaje de su papá, Grupo Chespirito los ha impulsado en este proyecto.

“Estoy feliz con Grupo Chespirito, quienes están en los agradecimientos especiales del libro; tenemos una relación sensacional y les digo gracias a ellos porque me están apoyando y me van a apoyar en el lanzamiento de este libro, derechos y personajes”, confesó el primogénito de Ramón Valdés.

El libro Con permisito dijo Monchito tiene el propósito de honrar la memoria del entrañable comediante y actor mexicano Don Ramón.

“La meta principal no es fama ni dinero, queremos que mi papá siga vivo en el corazón de la gente y las personas, por su trabajo, labor y por el ser humano que fue: muy parecido a Don Ramón”, concluyó.

También te puede interesar: Pedro Sola confirma su regreso a Ventaneando este miércoles.

