Ingrid Coronado revela que todavía no ha llegado a un arreglo con Anna Ferro

Ingrid Coronado confirmó que aún no ha llegado a un acuerdo con Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, para que le sea devuelto el departamento que actualmente habita en Cuernavaca, Morelos.

¿Qué dijo Ingrid Coronado?

Durante un encuentro con diversos medios, entre ellos Ventaneando, Ingrid Coronado dejó en claro que hasta el momento no existe arreglo alguno: “Me encantaría tener diferentes noticias, pero cuando termine les prometo que les traeré buenas noticias”.

¿Su hijo no desea convivir con Charly López?

De igual forma, Ingrid Coronado fue contundente al decir que su hijo Emiliano no desea, por el momento, ver a su padre Charly López. “No”, expresó la actriz y conductora, a los cuestionamientos de la prensa.

La conductora acudió a la presentación del conferencista motivacional Juan Lucas, en el Teatro Metropolitan, al igual que Mariana Seoane, quien reveló el deseo que planea cumplirle a su madre, que se encuentra superando un cáncer de colon.

“Me encantaría llevarla a otro viaje a Argentina, que ella es de allá, pero primero que nada que esté bien, estable, porque también sacarla, tantas horas de vuelo, no están sus doctores allá. Pero mira, creo en los milagros y he visto casos dificilísimos de gente recuperarse y tengo mucha fe en que mi mamá sea otro de esos”, dijo Mariana Seoane.

