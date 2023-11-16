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FOTOS | ¡Sebastián Yatra y Danna Paola triunfan en España!

¡Orgullo latino! Danna Paola y Sebastián Yatra fueron los presentadores en los Latin Grammy 2023, ¡entérate cómo fue su participación en los premios!

Por: Maria Fernanda Aguilar

Sebastián Yatra en los Grammy 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

Sebastián Yatra en los Grammy 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

Sebastián Yatra en los Grammy 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

Sebastian Yatra 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

Sebastián Yatra presentó los Latin Grammy
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

Sebastián Yatra en los Grammy 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

Sebastian Yatra 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

Sebastian Yatra 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

Sebastián Yatra presentó los Latin Grammy
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

Sebastián Yatra presentó los Latin Grammy
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

Sebastián Yatra presentó los Latin Grammy
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

Sebastián Yatra presentó los Latin Grammy
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

Sebastian Yatra 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

Sebastian Yatra 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

Sebastián Yatra en los Grammy 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

/
Sebastián Yatra en los Grammy 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

Sebastián Yatra en los Grammy 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

Sebastián Yatra en los Grammy 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

Sebastian Yatra 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

Sebastián Yatra presentó los Latin Grammy
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

Sebastián Yatra en los Grammy 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

Sebastian Yatra 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

Sebastian Yatra 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

Sebastián Yatra presentó los Latin Grammy
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

Sebastián Yatra presentó los Latin Grammy
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

Sebastián Yatra presentó los Latin Grammy
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

Sebastián Yatra presentó los Latin Grammy
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

Sebastian Yatra 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

Sebastian Yatra 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

Sebastián Yatra en los Grammy 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?

Sebastián Yatra en los Grammy 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?
Sebastián Yatra en los Grammy 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?
Sebastián Yatra en los Grammy 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?
Sebastian Yatra 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?
Sebastián Yatra presentó los Latin Grammy
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?
Sebastián Yatra en los Grammy 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?
Sebastian Yatra 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?
Sebastian Yatra 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?
Sebastián Yatra presentó los Latin Grammy
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?
Sebastián Yatra presentó los Latin Grammy
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?
Sebastián Yatra presentó los Latin Grammy
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?
Sebastián Yatra presentó los Latin Grammy
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?
Sebastian Yatra 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?
Sebastian Yatra 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?
Sebastián Yatra en los Grammy 2023
¿Danna Paola y su novio Alex Hoyer se acercan al altar?
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