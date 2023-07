Ingrid Coronado reacciona a señalamientos en contra de Anna Ferro.

Ingrid Coronado reaccionó a los supuestos maltratos que sufrían sus hijos a manos de Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, de acuerdo con la versión de María de los Ángeles, quien fuera empleada doméstica del malogrado conductor argentino.

¿Qué dijo Ingrid Coronado al respecto?

En exclusiva para Ventaneando, Ingrid Coronado dijo no estar enterada de los supuestos maltratos de los que fueron víctimas sus hijos. “Yo la verdad no estaba enterada de que hubiera este tipo de problemáticas. A lo largo de este año mis hijos me han estado contando algunas cosas sumamente desagradables, no sé si incluso agradezco que no me lo hayan contado antes porque hubiera tenido que tomar cartas en el asunto y entonces sí se hubiera puesto la cosa todavía peor”.

¿Anna Ferro no quería darle acceso a Ingrid ni a sus hijos para despedir a Fer? Y sobre por qué decidió no hacer público que Anna Ferro se negaba a darle acceso a las capillas funerarias a ella y a sus hijos para que pudieran despedirse de Fernando del Solar, Ingrid Coronado respondió.





“Porque a mí no me gustan los chismes, a mí me ha dolido a lo largo de todo este camino. Ahora que decías que pareciera que hubo personas que estaban orquestando todo este escándalo, no parecía, había personas que estaban orquestándolo”, agregó.

¿Tomará cartas en el asunto Ingrid Coronado?

Ingrid adelantó que no emitirá reclamo alguno a Anna Ferro sobre estos incidentes, pero sí para recuperar el departamento de Cuernavaca que todavía ocupa.

“No, a mí lo único que me interesa es que la señora me devuelva mi departamento. A mí es lo que me llama la atención, es un departamento que no está en el testamento, está a mi nombre. Me parece terrible que llegue a lo legal cuando yo he hecho las cosas bien, me he comportado bien hasta con ella”.

¿Ingrid hubiera apoyado a Fernando del Solar?

Y sobre la versión de que Anna no llevaba a Fer del Solar al doctor, Ingrid asegura que de habérselo pedido ella lo hubiera auxiliado. “Y si él hubiera necesitado mi ayuda, por supuesto que sabe que hubiera contado con ella porque jamás hubiera dejado desamparado al papá de mis hijos”.

“A mí a la fecha me siguen atacando porque en teoría yo abandoné a una persona que estaba enferma y ya ha habido no solo declaraciones mías, sino también de Fer, en su momento, que para empezar yo no lo abandoné y además, cuando nosotros nos separamos él no estaba enfermo, él ya estaba bien”.

“Mis hijos saben que cuando sus papás han necesitado de mi ayuda yo he estado ahí, lo que pasa es que esto no se sabe”, finalizó.