Ingrid Coronado envía contundente mensaje a viuda de Fer del Solar.

A unos días de haber revelado a este programa que está por iniciar un proceso legal en contra de Anna Ferro, para recuperar el departamento de Cuernavaca que hasta ahora ocupa, Ingrid Coronado le mandó este recado a la viuda de Fernando Del Solar.

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Hay personas que creen que ser espiritual es vivir en un mundo, así en el que ya nunca te enojas, nunca tienes que tener un asunto legal, porque tú ya eres muy espiritual y estás muy elevado, la vida no es así

¿Cómo le afecta el problema con Anna Ferro?

Y es que, según ha asegurado, ha intentado contactarla para llegar a un acuerdo, en torno a la entrega de la propiedad, sin recibir respuesta, lo que es más, Anna ya no le contesta el teléfono, ni los mensajes.

Yo confío en que pronto esto se solucione, esa es mi intención, pues afecta la economía, principalmente, eso duele, porque yo soy una mamá que saca a sus hijos adelante sola, que trabaja para darnos una buena vida y tener que estar invirtiendo tiempo y dinero en cuestiones legales, pues es algo que a todos nos desagrada

¿Con qué medicina atiende a sus hijos?

En otros temas, Ingrid reveló ser partidaria de la medicina homeopática, aunque cuando ha sido necesario ha recurrido a la medicina alópata.

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