Señalan a la viuda de Fernando del Solar de maltratar a sus hijos.

A un año de la muerte de Fernando del Solar, sale a relucir el testimonio de quien fuera su empleada doméstica durante el último año de vida del conductor y quien en exclusiva para Ventaneando, hace fuertes revelaciones en contra de su viuda Anna Ferro, a quien señala como una mala persona y de quien dice haber recibido insultos y agresiones psicológicas, lo mismo que los hijos que Fernando tuvo con Ingrid Coronado, escuche usted:

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Nos trataba muy mal, todo cambió cuando llegó esa señora, todo lo que ella decía, se tenía que hacer. En una ocasión me dijo, ella me ordenó varias cosas y yo le dije que, pues que no, porque a mi quien me había contratado era Don Fer y dijo que no, que ahora ella era la dueña de la casa y tenía que hacer lo que ella decía

En una ocasión, le dije que la señora Anna en Cuernavaca, los niños no subieron exactamente a las 3 a comer, le dije que yo bajaba por los niños y me dijo que no, que tenían una hora y que si no subían, ya no había comida y ya no los tenía que atender

¿Anna Ferro se negó a llevar a Fernando del Solar al hospital?

La empleada de la familia, asegura que en los últimos días del conductor argentino, su viuda Anna Ferro ignoró por completo su deteriorado estado, al grado de no llevarlo al hospital.

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En dos ocasiones, que estuve yo en ese año, que Don Fer se puso muy malo, le dije ‘No lo va a llevar al doctor’ y ella dijo ‘No, él ahorita va a estar bien’