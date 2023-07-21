Amanda Miguel descarta grabar algún tema inédito de Julián Figueroa

Solo es cuestión de que Maribel Guardia apruebe el disco inédito que dejó grabado su hijo Julián Figueroa, para que este vea la luz, así lo revelaron Amanda Miguel y Ana Victoria, a cargo de quienes está ahora la producción que originalmente era del también fallecido, Diego Verdaguer.

Cuando Maribel nos hable tanto a Ana Victoria como a mí, y nos diga que está interesada en que la música de Julián se dé a conocer, pues en ese momento lo haremos, no antes

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¿Amanda Miguel podría grabar un tema de Julián Figueroa?

Pero, ¿Amanda estaría dispuesta a grabar un tema inédito de Julián Figueroa?

No, no, son canciones de Julián, mi esposo lo hizo con todo el amor, es un disco maravilloso que él grabó y que nos dejó a todos, son canciones de él, de su inspiración, y yo no tengo que agarrar algo que no es mío y apropiármelo, en lo absoluto

Amanda Miguel, su hija Ana Victoria y su nieto Luca, viajaron a Colombia para ofrecer un par de presentaciones y no pudieron ocultar la alegría que el pequeño les significa.

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Mi bebé, es parte de nuestra alegría y es un gusto estar con él, y compartir, bueno, también, responsabilidades de mamá, todo el tiempo