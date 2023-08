Reportan desaparición de integrante de Grupo Palomo... lo encuentran con su amante en un hotel

Tremendo revuelo se generó después de que se diera a conocer la desaparición de Rogelio Montes Yáñez, integrante de Grupo Palomo, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 19 de agosto en Veracruz.

Grupo Palomo se había presentado días antes en la Expo Feria Tuxpan 2023, pero días después, la Comisión Estatal de Búsqueda compartió la ficha de búsqueda de Rogelio Montes Yáñez, de quien se desconocía su paradero.

¿Su esposa pidió ayuda para encontrarlo?

De igual forma, Abigail Abrego, esposa del integrante de Grupo Palomo, pidió ayuda en Facebook para localizar a Rogelio Montes Yáñez, dejando en claro que no se trataba de ninguna broma. “¡No es ninguna broma! Soy Abigail Abrego, esposa de Rogelio, mi esposo está desaparecido desde el sábado. No jugaría con la vida de mi esposo. Mi bebé y yo lo estamos esperando (…) les pido de su apoyo para poder localizar a mi esposo. Les pido que me ayuden a difundir la foto, la última vez fue visto en Tuxpan, Veracruz”, publicó.

¿Encontraron a integrante de Grupo Palomo? Rogelio Montes Yáñez, integrante de Grupo Palomo, ya fue localizado. La información fue confirmada por la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz a través de su cuenta de Facebook. “Agradecemos su colaboración por la localización del C. Rogelio Montes Yáñez”.

Posteriormente, comenzó a circular la información de que el músico fue localizado por las autoridades de Tuxpan, Veracruz en un hotel de paso junto a Katia Cruz, joven que también fue reportada como desaparecida. Al parecer la pareja decidió tomarse unos días llenos de pasión.

¿Dónde estaba Rogelio Montes Yáñez?

Al parecer Roy ya no forma parte de Grupo Palomo, pues ya no figura en las fotografías oficiales de la agrupación de regional mexicano, esto luego de que se diera a conocer que el percusionista no estaba desaparecido, sino que se estaba tomando unos días de descanso junto a su amante, quien también fue reportada como desaparecida por su esposo.

En redes sociales ya circulan fotos de Roy junto a Katia Cruz afuera del hotel donde fueron localizados con vida, tras haber sido reportados como desaparecidos. Por su parte, la esposa de Rogelio pidió respeto para ella y su familia, pues actualmente está embarazada y es de alto riesgo.