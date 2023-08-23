Grupo Frontera se presentará gratis en el Zócalo el 15 de septiembre

Vaya sorpresa la que nos llevamos este miércoles 23 de agosto durante la mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues se dio a conocer que Grupo Frontera será quien amenice los festejos de Independencia el próximo 15 de septiembre en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

El mandatario dio el anuncio de forma breve: “No se va, para los jóvenes. Ya la tenemos ahí en el repertorio (…). Ya, de una vez les voy a decir: Grupo Frontera va a estar el 15 de septiembre en la noche en el Zócalo”.

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Además, AMLO aprovechó el final de su conferencia mañanera para reproducir el tema “No se va”, el cual pertenece a la agrupación colombiana Morat y que Grupo Frontera revolucionó con su estilo único.

¿De dónde es Grupo Frontera?

La agrupación de regional mexicano es originaria de Estados Unidos. Se creó en el 2022 y sus integrantes son: Adelaido Solís III “Payo” (vocalista y bajoquinto); Julián Peña Jr. (percusionista), Carlos Frontera (baterista); Alberto Acosta (guitarrista); Carlos Zamora (bajo) y Juan Javier Cantú (segunda voz).

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Grupo Frontera inició como un pasatiempo entre un grupo de amigos del Valle de Texas, Estados Unidos, con raíces mexicanas de Nuevo León y Tamaulipas. A inicios del 2022 decidió iniciar su aventura musical y comenzó a subir covers a su canal de YouTube.

Su debut se dio en marzo del 2022, con el cover de “Estos celos”, canción del finado Joan Sebastian, que cuenta con más de 1.3 millones de vistas. Tiempo después la rompió con el cover de Morat, desde entonces se ha convertido en uno de los grupos más populares del momento, no solo en México sino también en otros países de Latinoamérica como Colombia y Estados Unidos gracias a temas como "UnX100to" y "El amor de mi vida", entre otros

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¿Cómo reaccionaron las redes sociales? Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, por lo que decenas de usuarios mostraron su emoción:

“Quién para ir a ver a Grupo Frontera el 15 de septiembre en el Zócalo Democrático patrocinado por mi abuelo AMLO”, “Vamos todos juntos”, ¿Quién para ir a ver a Grupo Frontera al Zócalo?”, “Y pensar que hace menos de un año estaban en mi pueblito, lo de Grupo Frontera rebasa todo pronóstico posible”.