Interrumpen boda de su padre porque no les da pensión. (VIDEO)

Las redes sociales se han convertido en una pieza fundamental para la vida de millones de personas, pues constantemente se pueden encontrar todo tipo de situaciones que dan vuelta al mundo en segundos y por increíble que parezcan, son ciertas.

Tal es el caso de un hombre que se viralizó en las plataformas digitales, pues justo el día de su boda, sus hijos tomaron la decisión de interrumpirla para que no llegará al altar.

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Estos hechos tuvieron lugar en Pasco, Perú y es que durante una celebración de una boda que se esperaba que fuera de puro amor, unos jóvenes llegaron al lugar en donde su padre se volvería a casar, pero no para celebrar su nuevo amor, sino para reclamar que tenía tiempo que no les daba pensión alimenticia.

Y, es que los jóvenes llegaron de manera inesperada y cuando se percataron que su padre se encontraba en el altar, decidieron aventarle pintura, en presencia de todos los invitados, lo que terminó con la bonita celebración.

Sus hijos le reclaman su pensión el día de su boda

Adrián Chamorro, es el nombre del novio que tenía la ilusión de tener un día inolvidable, pero nunca se imaginó que su hija mayor y sus cuatro hermanos se dieron cita el día de su boda, solo para evidenciar que no les había dado pensión y los había dejado a su suerte.

Al llegar a la boda, la hija mayor del novio le arrojó un balde con pintura, esto como una forma de protesta ante su padre. Pues la joven reclamaba que cuando su madre lamentablemente falleció, él decidió darles la espalda y dejarlos a su suerte.

Ante la complicada situación en la boda, los ánimos comenzaron a subirse a tal grado que la Policía Nacional de Perú llegó al lugar para calmar la situación.

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Como era de esperarse, las imágenes se hicieron virales por medio de la plataforma de Facebook, donde las opiniones han sido divididas.

