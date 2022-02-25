Lo despiden de su trabajo tras ser captado bailando en VIDEO de TikTok.

Desde hace mucho tiempo, la plataforma de TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más divertidas y requeridas por millones de personas, pues tomó una gran popularidad durante la pandemia.

Sus diversas historias han logrado que muchas personas pasan gran parte de sus días viendo o realizando los videos para TikTok, aunque te encuentres en horario laboral.

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Hombre fue despedido por hacer videos de TikTok en su trabajo

Tal y como le sucedió a un hombre que realiza videos para la popular red social, aunque, las cosas no resultaron como él quisiera debido a que perdió su empleo por andar grabando un TikTok que después compartiría en su cuenta.

Hablamos del usuario @craos33, quien es originario de Honduras, y recientemente se hizo viral por medio de un video que compartió, en donde menciona que exjefe lo despidió cuando se encontró su perfil en TikTok y lo vio bailando en el trabajo.

Por si fuera poco, el hombre decidió dedicarle unas palabras a su exjefe por la misma red social que le costó su trabajo.

Por este TikTok me despidieron de mi trabajo… Usted, jefe, que pasaba pendiente de mis TikTok, yo soy el sustento de mi hogar

En el video se puede observar al hombre portando su uniforme de trabajo y bailando dentro de lo que parece una oficina, como era de esperarse esta situación se viralizó en redes sociales teniendo opiniones divididas, pues unos apoyan la decisión del jefe, mientras que otros creen que es injusto lo que le hicieron.

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Su popularidad ha sido tanta que se le puede ver en varios videos respondiendo las opiniones que le han dejado los usuarios sobre la situación que pasó y que lo mandó a formar parte de las filas del desempleo.

