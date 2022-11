Irina Baeva enciende las alarmas con declaración de Gabriel Soto.

Irina Baeva tuvo un fugaz encuentro con los medios de comunicación, donde finalmente habló de su situación sentimental con Gabriel Soto.

En su momento, varios medios de comunicación informaron sobre una supuesta ruptura, pero la modelo rusa desmiente cualquier rumor.

“La única razón por la que nos separamos fue por cuestiones de trabajo, me fui a Nueva York a tomar un curso de actuación y estuve dos semanas allá. Luego me fui a Qatar un mes entero. Gabriel está grabando y por esa razón no está acompañándome”, dijo.

Baeva asegura que está distanciada de Gabriel por motivos laborales, así que no le preocupa la opinión de terceras personas.

“Yo creo que estamos en una etapa como pareja, donde si alguien quiere creer que estamos bien y felices, está muy bien. Si alguien no nos quiere creer y piensa otra cosa, también están en su derecho de hacerlo”, declaró.

Irina Baeva habla de su boda con Gabriel Soto

La boda de Irina y Gabriel también ha dado de qué hablar, pues se rumoraba que estaba cancelada. La también actriz vuelve hacer frenta a la situación con esta declaración.

“Hay tiempo para todo, hay más tiempo que vida, los tiempos de Dios son perfectos. No se ha dado en estos momentos. Nos tenemos que liberar de nuestros compromisos laborales y retomar ese tema de la boda”, concluyó.

Recordemos que la pareja tenía planes de boda, pero quedaron truncados tras el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y es que, los padres de la rusa, no pudieron viajar a tierras aztecas para la celebración.

Irina asegura que el enlace nupcial sigue en puerta, pero ambos necesitan tener sus agendas de trabajo más liberadas antes de llegar al altar a dar el “sí".

