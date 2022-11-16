Captamos el apasionado reencuentro de Gabriel Soto e Irina Baeva.

Mucho se había especulado en torno a la relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto; sin embargo, la pareja que acaparó los reflectores durante las últimas semanas ha puesto fin a los rumores y se dejó ver en Miami.

Hace unos días circuló un video en redes sociales donde se ve a Gabriel Soto en un candente baile con su compañera de telenovela, Sarah Corrales, esto acrecentó los rumores sobre el distanciamiento entre ambos famosos. La ola de rumores se hizo mayor porque la rusa se encontraba realizando una serie de cápsulas.

Pero todo parece indicar que la pareja está dispuesta a gritarle al mundo que su relación marcha mejor que nunca a pesar de las especulaciones, así como también que los planes de boda siguen más vigentes que nunca.

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Nuestra lente de Ventaneando captó a la pareja en su apasionado reencuentro en Miami donde disfrutaron de una sesión de alberca. Llamó la atención que la pareja no paró de darse muestras de cariño, siendo Irina Baeva la más entusiasta.

¿Cómo fue su reencuentro? En las imágenes se aprecia a la pareja de tórtolos disfrutando del sol de Miami mientras Irina Baeva le planta tremendo beso a Gabriel Soto que se encontraba recostado en su camastro.

La felicidad de Irina Baeva era notoria, así lo demostró al bailarle a su amado con su diminuto bikini. Por su parte, Gabriel Soto no podía quitarle los ojos de encima a su novia, quien lucía su escultural cuerpo con singular alegría.

Minutos después, Gabriel e Irina se marcharon del lugar, pero antes, Baeva le robó otro beso a su amado, quien le hizo tremendo cariñito a la rusa. Esto dejó claro que la llama del amor no se ha extinguido y todos han sido rumores.

