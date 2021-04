Irina Baeva responde con todo a quienes la llaman “rompe hogares”.

Irina Baeva se convirtió en una de las mujeres más criticadas en el mundo del espectáculo, pues se le acusó de entrometerse en el matrimonio de Gabriel Soto y Geraldine Bazán.

La modelo rusa ha recibido todo tipo de críticas desde el inicio de su romance con el galán de telenovelas. Por si fuera poco, los malos comentarios continúan a través de las plataformas digitales.

Recientemente, un internauta tachó a la modelo de “rompe hogares” a través de una dinámica de preguntas y respuestas.

Sin embargo, nadie esperó que Irina Baeva contestaría al hater con contundente mensaje.

“Cada quien crea su propia realidad con sus palabras, vibras, acciones. Y cada quien da lo que tiene en el corazón. Gracias por tomarte el tiempo de hacer la pregunta. A mí no me da pena mi realidad, espero a ti no te de pena la tuya. Bendiciones”, respondió la artista en sus historias de Instagram.

La relación entre Iriana Baeva y Gabriel Soto continúa marchando más que bien

Pese a la ola de dimes y diretes, Gabriel Soto e Irina Baeva continúan escribiendo su cuento de hadas; sin embargo, es una pareja muy comentada en el mundo del entretenimiento debido a su intenso pasado.

Los enamorados se comprometieron en enero de este mismo año y compartieron románticas imágenes del momento en su cuenta de Instagram.

Irina Baeva también aprendió a lidiar con las críticas en su contra y así lo demostró con la contundente respuesta a uno de sus detractores.

En otros temas, Geraldine Bazán podría haber dado carpetazo a la polémica, pues se rumoró que inició un romance con un joven empresario.

Fue en el día de su cumpleaños, cuando la actriz mexicana publicó algunas fotos con el nuevo hombre que le robó el corazón.

Pese a todo, los fanáticos todavía recuerdan el polémico desencuentro entre Irina Baeva, Geraldine Bazán y Gabriel Soto que se volvió viral hace algunos años.

