Irina Baeva responde a las acusaciones en su contra y afirma que se enamoró de un Gabriel Soto separado.

Hace unos días, Irina Baeva y Gabriel Soto dieron a conocer su compromiso; sin embargo, después de casi tres años de novios su relación sigue causando mucha polémica.

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Ahora, la actriz rusa acudió a un programa de YouTube y comentó varios aspectos de su vida incluida su relación amorosa, en donde mencionó que su noviazgo con Gabriel Soto comenzó como un error que pagó muy caro y que continúa pagando hasta la fecha.

A lo mejor fue precipitado. A lo mejor fue un error que pagué muy caro, que lo sigo haciendo hasta ahora. Lo hice por amor, me enamoré de un hombre que estaba separado, que sí tenía una historia, un bagaje, que no estaba en mi cartulina a los 20 años, pero así pasó. El tema aquí es que se divorció y lo hizo por él y nosotros estamos felices, en una relación sólida, basada en confianza y transparencia desde el día uno

Además, Irina Baeva mencionó como conoció a Gabriel y dejó en claro que por mucho tiempo fueron simplemente amigos.

Nos conocemos en Vino el amor y nos llevamos súper bien. Como cualquier compañero de trabajo, nos contábamos cosas, compartíamos en el set, llevas 11 meses grabando la novela. Empezamos a trabajar en la obra de teatro. Era un mes de gira. Nunca pasó nada de nada. En algún momento empezó a darse esa empatía y luego Gabriel es el que da el primer paso. Me dice: ‘Mira, hay un interés de por medio, me gustas, pero quiero que sepas. Con toda honestidad y transparencia me lo dijo desde el día uno: ‘Yo me estoy separando’. Creo que es muy válido.

Ya para cuando Gabriel se separó de Geraldine Bazán, ya mantenía una relación con Irina, situación que fue complicada para la actriz rusa.

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