A Irina Baeva las críticas contra ella y Gabriel Soto no la detienen y se muestra sexy en redes. (FOTO)

Luego de que se filtrara un video íntimo del actor Gabriel Soto, no solo él entró en medio de la polémica, también fue involucrada su novia, la actriz rusa Irina Baeva, quien ha declarado su apoyo incondicional para su amado.

Sin embargo, hasta ahora, Irina no ha hecho frente directo a los señalamientos que han surgido tras la publicación de las imágenes privadas del actor, mismas que fueron sacada a la luz sin su consentimiento.

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Entre los rumores que se han hecho presentes sobre el caso, están los que señalan que el video en el que Gabriel Soto aparece desnudo era para Irina Baeva mientras estuvo un tiempo en Estados Unidos.

Otros más de los supuestos que se han desatado marcan que el video íntimo de Soto fue para una mujer que no era su novia, a pesar de que el actor ya confirmó que la grabación es de hace mucho tiempo atrás.

Ante estos señalamientos, Irina Baeva prefirió esquivar la situación y dejar más que claro que las críticas contra ella y Gabriel Soto no es algo que le quite el sueño.

Es por ello, por lo que la guapa actriz de telenovelas y series prefirió usar sus redes sociales para compartir una imagen con la que deja ver que está en muy buen momento físico y emocional, pues aparece sumamente sexy luciendo un entallado conjunto deportivo.

En la postal, Irina Baeva aparece en su casa de Acapulco junto a una enorme piscina y con el mar de fondo, lo que adornó aun más su belleza y escultura figura que presume con un top y unos leggins de color negro.

Junto a las imágenes que compartió la actriz en su perfil de Instagram, solo puso en texto que habla de su estilo “chic and trendy”.

Como ocurre en cada una de las imágenes sensuales que publica Irina Baeva, en poco tiempo la postal se llenó de corazones rojos y comentarios en los que sus fans le envían todo su apoyo y le recuerdan lo bella que está.

Con esto, queda más que claro que Irina está más que decidida a no tocar el tema de su novio y mejor disfrutar de los placeres de la vida.

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