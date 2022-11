Irina Baeva casi se encuentra frente a frente con Rosalba Ortiz.

La historia de amor de Irina Baeva y Gabriel Soto ha sido escabrosa desde sus inicios ya que surgió cuando el actor estaba todavía casado con Geraldine Bazán. Hasta hace unos días, la pareja acaparó los reflectores debido a los rumores en torno a una posible separación; sin embargo, todo quedó en eso.

Posteriormente, la pareja se mostró muy cariñosa durante su estancia en un hotel de Miami, donde la rusa dejó en claro que no existe ningún distanciamiento entre ambos pues en las imágenes se les vio bastante felices y contentos.

Recientemente Irina Baeva estuvo a nada de toparse frente a frente con Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán y exsuegra de su novio Gabriel Soto, al finalizar un evento de modas la rusa esquivó fingiendo no haberla visto mientras ésta le daba la espalda para evitar un momento incómodo.

Las imágenes fueron captadas por nuestras cámaras de Ventaneando y se ve a la rusa pasando por detrás de Rosalba Ortiz, quien se encontraba platicando con otras personas.

¿Qué dijo Irina Baeva? Al saber que la cuestionarían sobre el tema, Irina Baeva trató de evitar a los medios y nuestras cámaras argumentando que no tenía nada que decir al respecto, aunque hizo una cara un tanto extraña cuando se le preguntó si ya había comprado su vestido de novia en España.

“No, no me enteré. Chicos de verdad creo que no es el momento de hablar de temas personales, apenas nos vimos con ustedes (los medios) en los premios GQ y créanme nada ha cambiado, está mi pareja (Gabriel Soto) grabando como ya lo saben”, declaró.

Así mismo, Irina Baeva declaró que es un buen augurio que ambos estén terminando el año con trabajo. Posteriormente, la rusa emprendió la huida apoyada de su publirrelacionista, quien evitó a toda cosa que la volvieran a abordar las cámaras.

“Creo que las preguntas personales pues ya tendremos oportunidad… Muchas gracias, chicos”, finalizó y envió un beso a los presentes. Al final intentó salir del lugar y le volvió a agradecer a los medios y aseguró que ya les había regalado cinco minutos, mientras todos los reflectores se fueron tras la actriz rusa, la señora Rosalba aprovechó para emprender la huida.