Piden que despidan a directora por ser fan de Iron Maiden.

Ser fan de la banda Iron Maiden ha sido el pecado más grande para la directora de una escuela en Ontario, Canadá.

Y es que algunos padres de familia solicitaron su despido por considerarla “satánica"; este caso dio inevitablemente la vuelta al mundo.

Esta peculiar historia tuvo lugar en la ciudad de Saint Catharines, según información de New York Post. Y es que padres y madres que envían a sus hijos a la escuela Eden High School están completamente inconformes de que la directora tenga este tipo de aficiones.

Una foto de la banda publicada en su cuenta de Instagram fue el detonante para que la directora no sea vista con buenos ojos; el nombre Eddie y el número 666 acompañaron la polémica imagen.

El efecto de la petición

Dicha petición consiguió la cantidad de 553 firmas, muy pocas en comparación a otra lanzada también a través de Change.org, pero a favor de la directora.

“Es ridículo que un par de padres juzguen su papel como directora basándose en una publicación de Instagram. Eden High School es una escuela pública, no una escuela cristiana. Si de alguna manera no le agrada el director de la escuela de su hijo, nieto o pariente, envíelo a otra. Ella no transmite más que amor y bondad”, señala una de las opiniones sobre este caso.

Cabe señalar que hasta el momento no hay una respuesta de la directora que busca conservar su empleo y demostrar que sus gustos o pasiones no afectan su trabajo.