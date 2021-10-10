Encuentran al doble de Pedro Infante en un tianguis de la CDMX.

Un adulto mayor que canta igual a Pedro Infante en un tianguis de la CDMX, se hizo viral en redes sociales.

Fue hace más de 60 años que 'El ídolo de Guamúchil' que falleció en un trágico accidente aéreo; sin embargo su voz sigue viva en un hombre de la tercera edad de la Ciudad de México que canta en un tianguis de la colonia Martín Carrera de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Justo en medio de dos puestos, con una bocina colocada en el suelo y un micrófono, el adulto mayor canta temas emblemáticos de Pedro Infante como 'Los gavilanes', 'También de dolor se canta' y 'Día nublado'.

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Internautas le sugieren que se inscriba a La Voz Senior

Los internautas que han escuchado cantar al hombre opinan que es idéntica a la de Pedro Infante; por ello le sugirieron que se inscriba a nuestro reality show La Voz Senior.

“Los que somos de aquella época y crecimos escuchando las canciones de Pedro Infante, la verdad sí le da a la voz”, opinaron algunos usuarios de redes sociales.

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