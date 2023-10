A Irving no le importa lo que pase con sus compañeros de La Isla: "¡Como si me muriera si no me hablan! son infantiles”

Durante su participación en La Isla: Desafío en Turquía, Irving fue uno de los desafiantes más polémicos, ya que sus comentarios y la relación que tuvo con varios de sus compañeros, no fue la mejor.

Aunque era uno de los favoritos para ganar, una lesión lo dejó fuera de la competencia. Sin embargo, durante su visita a una emisión más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’, hizo fuertes declaraciones sobre su experiencia.

¿Cuál es la relación de Irving con sus compañeros?

Durante su entrevista con Carlos Muñoz, Irving reveló que no tiene la intención de mantener relación alguna con sus compañeros, y mucho menos con Julio y Julieta, quienes tras su salida, han hablado muy mal de su participación.

Yo escucho a las personas que vinieron a hablar mal de mí, pues yo creo que tienen algo mal en su cabeza. Que estando ahí, decían algo y, venían y decían algo diferente. Si me saludan, pues me saludan, si no, pues no

Aseguró que no le importa si le hablan o no, ya que tuvo muy poco tiempo de conocerlos y por lo tanto, no significan nada para él.

Cómo dije ‘si me muriera porque no me hablan, los conozco desde hace 5 semanas, son infantiles’. Si no lo quieren hacer, pues está bien, están en su derecho. Cosa que no me hablaron, por algo que dos semanas después, hicieron completamente, mandar a Andrés

Aseguró que todo lo hizo para que su equipo llegara lo más lejos posible y que la lesión en su hombro, fue provocada por una decisión que tomó. Sin duda, la polémica puede crecer, ya que muy pronto podremos ver la gran final de La Isla: Desafío en Turquía.