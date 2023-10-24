Alann Mora quiere ganar La Nota de Oro, pero la intensidad va a subir con el “Besotón”

La sala de ‘De Lo Que UNO Se Entera’, se ha convertido en el lugar preferido para contar cosas que en otro sitio no podría ser posible, así lo ha demostrado Alann Mora, quien ha revelado varios de sus secretos de vida y de los proyectos en los que participa.

Actualmente, Alann Mora está participando en La Nota de Oro, donde su talento no ha sido cuestionado, pero ha sido nominado por estrategia de sus rivales.

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¿Cuál es el objetivo de Alann Mora?

Alann Mora ha dejado muy en claro, que tiene la intención de ganar La Nota de Oro, aunque para ello va a tener que superar varios retos en el camino, entre ellos, las nominaciones en su contra.

Al final, no me nominaron, porque haya cantado mal, es una manera de enfrentarnos todos contra todos, lo dije desde la semana pasada, ‘sí, tenía que enfrentarme con quien sea, desde la semana pasada, que me aventé al ruedo iba a hacer tope con quien tope’ y lo estamos haciendo

Por otro lado, Alann Mora tiene planes profesionales fuera de la Ciudad de México, ya que va a participar en un evento en Guadalajara, Jalisco, donde sus miles de fans ya lo esperan.

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