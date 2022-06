Issabela Camil defiende a su esposo Sergio Mayer de Daniela Parra.

Luego de que Daniela Parra acusara a Sergio Mayer de practicar supuesto tráfico de influencias en la detención de su papá Héctor “N”, Issabela Camil rompe el silencio y manda contundente mensaje.

EXCLUSIVA. Abogado de Héctor Parra detalló el estatus legal del actor.

“Yo no la conozco, ella tiene su punto de vista y puede decir lo que quiera. Se vale, pero también hay otro lado de la historia y por eso tenemos el sistema legal en este país. Ellos van a decidir, no mi marido”, expresó a los medios de comunicación.

La actriz mexicana se dice harta de que su familia esté envuelta en escándalos todo el tiempo.

“Llega un momento en que sí me harta y digo '¡Ya! ¿Qué Pasa?’ Yo soy una persona muy privada con mi relación y con las personas con las que he tenido relación en mi vida; las considero muy personales. No puedo prohibir que otras personas hablen porque cada quien tiene su derecho de expresarse. Es un tema que no me gusta, a mí me gusta hablar de mi carrera y muchas cosas, pero hasta cierto punto de mi familia”, reveló.

Issabela Camil deja el caso de Héctor “N” en manos de las autoridades: “Ese proceso lo lleva la ley. Sergio está de parte de las víctimas y de la mujer. Lo que la ley decida es tema legal y no tiene nada que ver con mi marido”, declaró.

¿Por qué detuvieron a Héctor "N"? Héctor "N" fue detenido por presunto abuso sexual a su hija Alexa Parra; sin embargo, su hija mayor Daniela se ha encargado de desmentir las acusaciones en varias ocasiones.

Daniela Parra arremete contra Sergio Mayer

El pasado 15 de junio de 2022 se cumplió un año de la detención de Héctor “N”, así que Daniela Parra tomó su cuenta de Instagram y publicó un video con fuerte mensaje para Sergio Mayer.

“Nosotros no nos vamos a cansar de gritarle al mundo que Héctor “N” es inocente. Te digo a ti Sergio Mayer: si crees que te saliste con la tuya y que nadie recuerda lo que hiciste, te digo que estás muy equivocado y que no nos vamos a cansar hasta que se haga justicia”, dijo.

