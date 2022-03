Itatí Cantoral responde si le gustaría que la Bebeshita salga con uno de sus gemelos.

Después de que reconoció que recibió mensajes del hijo de Érika Buenfil, Daniela Alexis, mejor conocida como la Bebeshita, podría encontrar el amor en uno de los hijos de la actriz Itatí Cantoral, quien se dijo encantada con que nuestra bella conductora salga con alguno de sus gemelos.

En entrevista para Venga La Alegría Fin de Semana, la también cantante le pidió el teléfono a la exparticipante de Enamorándonos para que sea el puente entre ella y uno de sus hijos que tienen actualmente 21 años.

“Bebeshita por su puesto, me encantaría. Mándame tu teléfono o el Instagram”, dijo Cantoral cuando se le preguntó por el tema. “Le encantaría, yo soy una buena suegra, les juro que soy una buena suegra”, insistió la querida actriz que vive uno de sus mejores momentos en su vida personal y profesional.

¡A Itatí Cantoral no le desagrada la idea de que "La Bebeshita" salga con alguno de sus hijos! 💃🙌❤️📺 #VLAFinDeSemana #EsDomingoYQuiero pic.twitter.com/11IYqIlCTD — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 6, 2022

¿Qué pasó entre Bebeshita y el hijo de Érika Buenfil?

Cabe recordar que Bebeshita mostró los mensajes que le envió el hijo de Érika Buenfil, quien aún es menor de edad, por lo que nuestra presentadora señaló que de momento solo podrían ser amigos.





“Yo no lo conozco. Una, nunca lo he visto en mi vida, no lo conozco. Era un coqueteo normal, (pero) yo cuando vi (que tiene) 17 años (dije): ‘okay, no. Mejor amigos hasta que cumplas 18, 20, 21, 22’, así más grande. Erika, yo te amo, oye, tengo que reclamarte algo, ¿me acabas de dejar de seguir?”, externó.

En tanto, Érika señaló que no sabía qué había pasado, ya que iba llegando de viaje. “No tengo mucho que comentar (…) no sé qué le puso Nicolás, la verdad, seguro ‘qué bonita, qué guapa”, expresó la reina del Tiktok sobre el coqueteo de su hijo con la examorosa.

