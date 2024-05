Itatí Cantoral habla sobre sus grandes amores en la vida

En la reciente entrevista exclusiva que Itatí Cantoral le concedió a Pati Chapoy, titular de Ventaneando, la actriz se sinceró y habló como nunca antes sobre los más grandes amores que ha tenido en la vida.

¿Cuál fue su primer gran amor? Itatí Cantoral recordó cuando tuvo un romance con Alexis Ayala cuando ella tenía 16 años y él le llevaba 20 años. “Él era una muy linda gente, estaba triunfando, él se había vuelto la estrella del momento, era guapo, guapísimo”.

Itatí Cantoral: ¿Quiénes fueron sus demás amores?

Itatí Cantoral reveló que después de Alexis Ayala tuvo un novio argentino que era tenista y con el que duró como 2 años y medio, pero llamó la atención cuando señaló que tuvo un romance con un judío al que quiso muchísimo.

Te puede interesar: A Paola Durante le hubiera gustado acercamiento de Belinda para su interpretación

“Tuve un judío que amé muchísimo, perdón que diga judío, pero por la religión no pudimos casarnos”, agregó la actriz mexicana. No obstante, Pati Chapoy le recordó cuando le habló la hermana mayor de Itatí para contarle que la actriz se había fugado a Las Vegas para casarse.

“Sí (me casé en Las Vegas), pero nombre, no duró nada (el matrimonio) porque nada más era un trámite de ahí de Las Vegas, yo quería casarme y tener hijos porque era mi sueño. Con él iba a ser difícil porque él era judío pero en aquella época, su familia no lo permitía”, agregó.

“Era ortodoxo y para su familia él es el primogénito y para su familia era hasta doloroso, o sea, era un problema como Romeo y Julieta, no se pudo hacer nada porque estaban en contra y además yo creo que tampoco era la persona para mí”, recalcó.

A él le siguió Eduardo Santamarina, con quien estaba haciendo una telenovela y a quien por cierto no le gustaba. “Sí, está Garcini de testigo y mira le terminé gustando”, dijo entre risas Itatí Cantoral.

Te puede interesar: Larisa Mendizábal no quiere que su ex le dé pensión por 10 años más

“Justamente me había ofrecido “Aventurera” Carlos Olmos, estoy con Emilio Larrosa, él me dio mi primera oportunidad, entonces yo siempre protagonizaba o antagonizaba con él. Estoy grabando y llega Carmen Salinas junto con Carlos Olmos que en paz descansen y me dicen tenemos esta obra de teatro… es Aventurera, nosotros te vamos a hacer los vestuarios, nosotros estamos haciendo la adaptación, es lo mismo de Álvaro Custodio de la película, pero esta es la versión de obra de teatro.

Teléfono, me llama y me dice: ‘Te queremos dar tu primer protagonista, pero las protagonistas son buenas y no pueden salir bailando como Aventurera, por tanto no puedes salir en Aventurera porque te vamos a hacer tu telenovela con Emilio Larrosa y con Eduardo Santamarina”, dijo y aseguró que esto hizo enojar un poco a Carmen Salinas.

“Lo hizo muy bien Edith González (en Aventurera), que le tocaba a ella y a mí me tocaba Eduardo porque la novela fue un fracaso y justo antes de terminar el último capítulo él me estaba diciendo que fuéramos novios”, finalizó.