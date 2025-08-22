“Un empate hubiera sido ideal”: Escorpión Dorado opina de su pelea con Franco Escamilla en Supernova Strikers

Ya han pasado varios días de que se llevó a cabo la primera edición de Supernova Strikers, evento que pone a combatir en box amateur a celebridades e influencers. Sin embargo, las repercusiones de sus combates estelares siguen dando de qué hablar.

Alex Montiel, también conocido por su personaje del Escorpión Dorado, publicó un video en YouTube hablando sobre su encuentro de box.

Escorpión Dorado dice que su pelea con Franco Escamilla debió haber sido empate

En su combate con el comediante Franco Escamilla, las opiniones de los jueces fueron divididas pero, tras sus 4 rounds, finalmente le dieron la victoria al regiomontano.

El Escorpión Dorado aseguró en su video que Franco salió con todo desde el primer round, mientras que él prefirió ser más cauteloso al principio. “Evidentemente no salí a matar y p%$&# Franco llegó prendidísimo”, dijo.

A su parecer, ese inicio fue lo que inclinó la balanza en favor de su rival, aunque insistió en que “un empate hubiera sido ideal, porque las cosas se emparejaron”.

Montiel explicó que la práctica le ayudó a resistir y mantenerse firme a lo largo del combate. “Me siento orgulloso porque fui desarrollando una asimilación”. Incluso aseguró que conectó más golpes que Escamilla y que este último apostó a “puros volados”, pero que en el ring se mostró “colmilludo”.

Otro detalle que destacó fue la diferencia de peso, ya que subieron con alrededor de 15 kilos de diferencia. Además, ambos fueron los más veteranos del evento, con 44 años de edad.

Alex Montiel recalcó la enorme convocatoria que tuvo el evento: no solo los boletos se agotaron para presenciarlo en el Palacio de los Deportes, sino que al momento de su pelea ya había aproximadamente 10 millones de personas conectadas.