Iván revela que su mamá no es feliz con Juan, como ella dice

Iván no ve feliz a su mamá con Juan y no le parecen las muestras excesivas de afecto que tienen en público. Iván revela que Juan no es agradecido con Claudia, pues es muy exigente con ella; Iván cree que su mamá sufre en silencio. Claudia confirma que estar con Juan es un sacrificio que hace para que su hijo esté bien.